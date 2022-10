Shocking: नाव डूबी तो 6 घंटे तक Fridge के अंदर बैठकर तैरता रहा शख्स, आखिर में हुआ कुछ ऐसा ट्विस्ट

Man Floats In Fridge For Six Hours: दक्षिणी थाईलैंड के क्राबी प्रांत के तट पर नाव डूबने के छह घंटे बाद समुद्र में एक फ्रिज में तैरते हुए पाए जाने के बाद एक व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया. बीते रविवार यानी 23 अक्टूबर को क्राबी प्रांत के तट पर एक शख्स अपनी नाव के डूबने के बाद अनात मासोयट (Anat Massoyot) छह घंटे तक फ्रिज के सहारे तैर रहा था, जब आखिरकार उसे मछली पकड़ने वाली एक नाव से बचाया गया. मुआंग जिले के नोंग थेले उप-जिले के विलेज थ्री के 33 वर्षीय अनात नाव डूबने के बाद फ्रिज में चढ़ गए, जहां वह आम तौर पर अपनी मछली रखते थे और बचाए जाने की प्रार्थना करते रहे.

जान बचाने के लिए फ्रिज में बैठ गया शख्स

रविवार को वह अपनी लंबी नाव को हांग आइलैंड के पास कोह लाओ हैंग द्वीप पर मछली पकड़ने के लिए ले गया. वह नाव पर अकेला था और उसने कहा कि मछली पकड़ने के दौरान मौसम अच्छा था. हालांकि, यह सब एक पल में बदल गया. वह एक बड़ी लहर की चपेट में आ गया, और पानी पतवार में भर गया और नाव समुद्र के बीच में डूब गई. सौभाग्य से, अनात ने नाव में एक पुराना रेफ्रिजरेटर रखा था जहां उसने अपनी मछली रखी थी. जान बचाने के लिए उसे आइडिया आया कि मछलियों को बाहर निकालकर खुद उसमें चढ़ गया और मदद के लिए इंतजार करता रहा.

नदी में छह घंटे तक फ्रिज में ही बैठा रहा

छह घंटे के लंबे समय के बाद मछली पकड़ने वाली एक नाव ने अंततः अनात को फ्रिज से सुरक्षित बाहर निकाला और उसे किनारे पर ले गई. अनत जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था और अंत में काफी आभारी था. हालांकि, अनत ने कहा कि वह नहीं जानता कि अब क्या करना है क्योंकि वह जिस नाव से जीविकोपार्जन करता था वह चली गई है. विलेज थ्री के ग्राम प्रधान सोमसक देबबट ने कहा कि उन्होंने अनात की नाव की तलाश के लिए एक टीम जुटाई, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली. सोमसाक ने कहा कि उन्होंने स्थानीय सरकार से संपर्क करके यह देखा कि क्या वे अनात के लिए एक नई नाव के लिए धन जुटाने में मदद कर सकते हैं.

