शॉकिंग Video: दूल्हा-दुल्हन की एंट्री के दौरान टूटी झूले की रस्सी, 12 फीट की ऊंचाई से गिरे स्टेज पर

Couple injured at Wedding: भारत में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है. इस दौरान दूल्हा-दुल्हन अपनी शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. आजकल शादियों में ग्रैंड एंट्री का चलन चल पड़ा है. ऐसा करना एक कपल (Couple fall on stage) को भारी पड़ गया और वह एक बड़े हादसे का शिकार हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा-दुल्हन ग्रैंड एंट्री लेने के चक्कर में एक झूले पर बैठे हुए हैं. दूल्हा-दुल्हन गोल रिंग की तरह बने झूले पर बैठकर एंट्री लेने ही वाले थे, लेकिन अचानक झूले की रस्सी टूट जाती है और दोनों स्टेज पर 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं. हालांकि गनीमत यह रही कि दूल्हा-दुल्हन को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आईं.

ये भी पढ़ें- शादी की रस्म के दौरान गुस्साया देवर नई नवेली भाभी को लगा मारने, फिर दूल्हे ने किया ऐसा काम; देखें Video

जिस समय यह हादसा हुआ उसे देखकर दूल्हा-दुल्हन के परिवार के लोग काफी डर गए थे. जैसे ही झूले की रस्सी टूटी वैसे ही शादी समारोह में हलचल मच गई. रायपुर के थानाक्षेत्र तेलीबांधा में एक होटल में यह शादी हो रही थी. एक इवेंट कंपनी को दूल्हा-दुल्हन के ग्रैंड एंट्री और शादी समारोह की जिम्मेदारी दी गई थी. शनिवार को शादी के दौरान स्टेज पर आतिशबाजी चल रही थी और दूल्हा-दुल्हन की ग्रैंड एंट्री पर लोग डांस कर रहे थे. देखें वीडियो-

Unfortunate accident at Raipur Wedding yesterday.

Thank God all are safe.

source : https://t.co/yal9Wzqt2f pic.twitter.com/ehgu4PTO8f

— Amandeep Singh (@amandeep14) December 12, 2021