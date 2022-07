जिस फ्लाइट में सफर कर रहे थे माता-पिता, उसी प्लेन को उड़ा रहा था बेटा; अचानक मिले तो दंग रह गए यात्री

Pilot Flew His Parents To Their Home: हर बच्चा अपने माता-पिता को सारे जहान की खुशियां उनके हाथ में देना चाहता है. वह यह दिखाना चाहता है कि अब वह इस काबिल हो चुका है जो उन्हें खुश रख सकता है और हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है. वे अपने माता-पिता को गौरवान्वित करना चाहते हैं और कुछ ऐसा ही एक वीडियो में देखने को मिला, जब एक बेटा अचानक अपने माता-पिता से फ्लाइट में मिला. एयर अरेबिया (Air Arabia) द्वारा नियोजित इस पायलट ने अपने माता-पिता के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी. अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर बेटे ने क्या किया? पायलट अपने माता-पिता को राजस्थान के जयपुर में उनके घर ले गया. माता-पिता अपनी फ्लाइट में सवार हो गए लेकिन इस बात से अनजान थे कि उनका बेटा विमान उड़ाने जा रहा है.

माता-पिता प्लेन के सफर में बेटे से की मुलाकात

पायलट कमल कुमार ने यह पूरा वाकया अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया. वीडियो की शुरुआत उसकी मां के विमान में प्रवेश करने और अपने बेटे को खोजने के साथ होती है. वह थोड़ी देर रुकती है और खुशी से उसका हाथ पकड़कर हंसती है. क्लिप में कॉकपिट के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठे पायलट की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं. वीडियो में लिखा है, 'फ्लाइट में आश्चर्यचकित परिवार और उन्हें घर ले जा रहा है.' उन्होंने इस कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया, 'जब से मैंने उड़ान भरना शुरू किया तब से मैं इसका इंतजार कर रहा था और आखिरकार मुझे उन्हें जयपुर वापस घर ले जाने का मौका मिला. यह एक अच्छा एहसास है.'

देखें वीडियो-

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो जमकर हो रहा वायरल

क्लिप को अब तक इंस्टाग्राम पर 92,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं और अभी भी जारी है. लोगों ने कमेंट बॉक्स को दिलकश जवाबों से भर दिया और शेयर किया कि यह वीडियो उन्हें कितना खुश करता है. एक यूजर ने वीडियो देखने के बाद लिखा, 'हर महत्वाकांक्षी पायलट का सपना.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब तक का सबसे अच्छा अहसास.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'आज भी याद है वो दिन जब मां पहली बार फ्लाइट में बैठी थीं. कमाल की बात है.'

