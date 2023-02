Optical Illusions: इस तस्वीर में Hippo जानवर को ढूंढकर दिखाइए, सिर्फ एक प्रतिशत लोग हो रहे हैं सफल

Spot The Hippo In This Photo: ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा खेल है जो शायद सब खेलना चाहते हैं, लेकिन इस खेलने के लिए बहुत ही दिमाग की जरूरत है. इसी कड़ी में हम एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर लेकर सामने आए हैं, जिसमें आपको हिप्पो जानवर ढूंढकर दिखाना है. हिप्पो जानवर एक ऐसा जानवर होता है जिसे दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है. दरियाई घोड़ा को जलीय घोड़ा भी कहा जाता है. तस्वीर में उसी को ढूंढकर बताना है.

दस सेकेंड में बताना है

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आई तो एक यूजर ने लोगों को तगड़ा चैलेंज दे दिया कि अगर सब जीनियस अपने आप को मान रहे हैं तो इसका जवाब दें. इस तस्वीर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक लड़की रास्ते में कुत्ते को लेकर जा रही है. वहीं एक लड़की साइकिल लेकर सामने से आ रही है. इस सवाल का जवाब आपको दस सेकंड में देना है.

कुत्ते के अलावा एक और जानवर

असल में इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें जानवर के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता ही है. लेकिन इसमें वह जानवर भी छिपाया गया हैं जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है. यानी कि हिप्पो जानवर कहां छिपा है यह ढूंढना आसान नहीं होगा. वैसे तो ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में बहुत कुछ फेमस है, लेकिन असली ऑप्टिकल इल्यूजन यह है कि हम कितनी जल्दी और कितनी तेज गति से सही चीज पकड़ पाते हैं

जानिए क्या है सही जवाब

यह तस्वीर काफी कठिन है. फिर भी हम आपको सही जवाब बता दे रहे हैं. अगर आपको यह हिप्पो जानवर नहीं मिल रहा है तो जवाब भी सुन लीजिए. तस्वीर में जो लड़की सामने से साइकिल लेकर नजर आ रही है, उसके सिर पर देखिए, उसके बालों के बीच यह छोटा सा हिप्पो जानवर बनाया गया है. अब आप अंदाजा लगाइए कि आपने सही जवाब कितनी देर में पकड़ा है.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे