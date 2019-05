मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था पिता, बेटी ने कंधे पर चढ़कर मारी गुलाटी, देखिए Cute Video

नई दिल्ली : मुस्लिमों का सबसे पाक महीना कहे जाने वाले रमजान में एक ऐसी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखकर हर किसी के मुंह से सिर्फ क्यूट ही निकल रहा है. इस वीडियो में नमाज के दौरान बच्ची मस्ती करती हुई नजर आ रही है. वहीं, बच्ची के पिता मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं.

नमाज के वक्त पिता के साथ की मस्ती

इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जब बच्ची का पिता नमाज अदा कर रहा था, उस वक्त बच्ची पीछे से आती है और गुलाटी मारने लगती है. हालांकि पिता और उसके आसपास बैठे लोगों को बच्ची की इस शरारत का कोई फर्क नहीं पड़ता है. वह अपनी दुआ कुबूल कराने में लगे रहते हैं. यह वीडियो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एक जामा मस्जिद का बताया जा रहा है. जहां शाम के वक्त नमाज अदा करने के लिए लोग आए हुए थे. ये बच्ची भी अपने परिवार के साथ पहुंची थी और मस्ती करने लगी. देखिए VIDEO

Spotted this super cute girl trying to climbing on the back of her father while he offers prayer at historic Jamia Masjid in Srinagar. Watch the excerpt of the video to know what happens when she jumps successfully. #Kashmir #JamiaMasjid pic.twitter.com/I54B6FJJOV

