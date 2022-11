टीचर ने पूछी 'एक्स' की वैल्यू, स्टूडेंट ने कुछ ऐसा लिख दिया कि आप सोच नहीं सकते!

Value Of X Written By Student: पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट से वाइफ के बारे में पूछा गया था कि वाइफ की परिभाषा क्या है. इसके बाद उसका फनी जवाब देखकर टीचर के होश उड़ गए थे. लेकिन इस बार कुछ ऐसा वायरल हुआ है जिसका जवाब पढ़कर टीचर को भयानक गुस्सा आया लेकिन सोशल मीडिया और यूजर्स इसके चटखारे लेने लगे.

गणित के सवाल में पूछा वैल्यू!

दरअसल, इस आंसर शीट को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. इसमें पूछा गया है कि 'एक्स' की वैल्यू क्या है. यह सवाल शायद किसी गणित के सवाल से संबंधित था क्योंकि गणित में जब किसी अज्ञात नंबर की वैल्यू निकालनी होती है तो अकसर उसे एक्स मान लिया जाता है और फिर आखिर में तमाम समीकरणों के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है.

स्टूडेंट ने क्या दिया जवाब

लेकिन इस स्टूडेंट तो कमाल कर दिया. उसने एक्स को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ दिया. उसने जवाब में लिखा कि वो मेरी जान थी. इसके बाद एक और मजेदार चीज इस आंसर शीट पर दिखी. इसमें दिखा कि लाल कलर से टीचर ने मूल्यांकन भी किया है. उन्होंने दस में से जीरो अंक दे दिया. इतना ही नहीं नहीं और यह भी लिखा दिया कि अपनी मां को बुलाकर लाना.

वायरल होते ही यूजर्स ने लिए मजे!

जैसे ही इस सवाल का जवाबा वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया. एक यूजर ने लिखा कि बताइए इतना सही-सही जवाब लड़के ने दिया है इसके बाद भी उसे जीरो नंबर दिए गए हैं. वहीं एक ने यह भी लिखा कि भाई पढ़ लिख ले नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा. फिलहाल यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है. यह किसी टेस्ट या किसी परीक्षा की आंसर शीट लग रही है.

