सैंडविच में डाल दिया इतना ज्यादा मेयोनेज, गुस्साए कस्टमर ने Subway एम्प्लाई को मार दी गोली; जानें फिर क्या हुआ

Argument Over Too Much Mayonnaise Turns Deadly: आज के दौर में ज्यादातर लोगों को सैंडविच खाना बेहद पसंद है, लेकिन क्या आप अपने गड़बड़ सैंडविच के लिए किसी को गोली मार सकते हैं? शायद नहीं. एक चौंकाने वाली घटना अमेरिका के अटलांटा में हुई. बीते रविवार को एक सबवे कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया जब एक ग्राहक ने गोली चलाई क्योंकि उसके सैंडविच पर बहुत अधिक मेयोनेज था. यह घटना रविवार को अमेरिका के अटलांटा में एक सबवे पर हुई, जब ग्राहक अपने ऑर्डर पर नाराज हो गया.

बहुत ज्यादा मेयोनेज पर हुई भयंकर बहस

बहुत ज्यादा मेयोनीज पर बहस जानलेवा हो जाती है. ग्राहक कथित तौर पर उनके सैंडविच पर लगाए गए मेयोनेज की मात्रा से इतने नाराज हो गए कि वे कर्मचारियों के साथ भयंकर बहस में पड़ गए. एपी ने बताया कि इस मामले में ग्राहक जल्द ही गुस्सा गया और बहस बढ़ गई. इसके बाद ग्राहक ने बंदूक निकाली और दो कर्मचारियों को गोली मार दी. अटलांटा पुलिस ने कहा कि सबवे की 26 वर्षीय महिला कर्मचारी की मौत हो गई और दूसरी 24 वर्षीय महिला घायल हो गई.

मैनेजर के पास भी था बंदूक, लेकिन नहीं किया पलटवार

रेस्टोरेंट के मालिक विली ग्लेन ने WXIA-TV को बताया, 'मानो या न मानो, लेकिन यह सच है कि सैंडविच पर बहुत अधिक मेयोनेज की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था. उन्होंने बहस को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि बात जान लेने पर आ गई.' ग्लेन ने कहा कि ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर गोली चलाने में सक्षम था, लेकिन उसने गनमैन को पलटकर नहीं मारा. ग्लेन ने आगे कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किसी के पास हथियार है तो सिर्फ इस बात पर गोली चला देगा कि सैंडविच पर बहुत अधिक मेयोनेज हो गया.'

संदिग्ध शख्स की तलाश कर रही है पुलिस

पुलिस ने कहा कि वे अभी भी संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं और उसे ट्रैक करने की कोशिश करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं. पुलिस उप प्रमुख चार्ल्स हैम्पटन जूनियर ने मीडिया से कहा, 'संदिग्ध रेस्टोरेंट के अंदर आया, सैंडविच का ऑर्डर दिया और सैंडविच में कुछ गड़बड़ थी जिससे वह इतना परेशान हो गया कि उसने यहां के दो कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया.'