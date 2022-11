China: 17 साल की लड़की की पीठ में उग आई पूंछ, करनी पड़ी अजीबोगरीब सर्जरी

Tail On The Back Of Girl: भारत समेत दुनियाभर से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब इंसान के शरीर के हिस्सों में अतिरिक्त अंग देखने को मिले हैं. कभी-कभी इन्हें डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी ठीक किया है तो कई बार अन्य वैकल्पिक उपाय निकाले गए. ऐसा ही एक मामला चीन से सामने आया है जहां एक 17 साल की लड़की की पीठ में पूंछ उग आई. इसे निकालने के लिए डॉक्टरों को अजीबोगरीब सर्जरी करनी पड़ी.

पीठ के एक निचले हिस्से में बाल बढ़ते गए

दरअसल, यह मामला चीन के बीजिंग का है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बताया गया कि यह लड़की 17 साल की है और इसको बचपन में ही पीठ में अधिक बाल होने की शिकायत थी. लेकिन पिछले कुछ समय से पीठ के एक निचले हिस्से में बाल बढ़ते गए और लगभग एक पूंछ जैसी संरचना बन गई.

रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करनावी पड़ी

इसके बाद लड़की ने अपने घर वालों से इसके बारे में बताया तो वे हैरान रह गए. आख़िरकार इस पूंछ को हटाने के लिए लड़की की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करनावी पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ हालत यह हो गई थी कि लड़की कई तरह के कपड़े नहीं पहन सकती थी. लड़की की मां ने कहा कि उसकी बेटी के बालों का बढ़ना उसके लिए एक बेहद दर्दनाक और डरावना था.

माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सर्जरी

फिलहाल अब उसकी सर्जरी कर दी गई है और अतिरिक्त हिस्से को उसकी पीठ से निकाल दिया गया है. उसके परिजनों का कहना है कि उन्हें डर था कि वह भविष्य में और अधिक गंभीर लक्षणों से पीड़ित हो सकती थी. फ़िलहाल डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप का उपयोग करके यह सर्जरी की है.

