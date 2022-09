Pakistani टीचर ने 1st क्लास के बच्चे से कहा- मेरी तस्वीर बनाओ, फिर जो हुआ उसे देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे लोग

Teacher Asks First Graders To Draw A Picture Of Her: कला खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी छिपी रचनात्मकता को उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक स्कूल शिक्षिका निशात ने अपने छात्रों से उसकी एक तस्वीर ड्रॉ करने के लिए कहा. उसने ट्विटर पर रिफ्रेंस के लिए एक नकाबपोश सेल्फी पोस्ट की. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'पहले ग्रेड के बच्चों से मेरी एक तस्वीर ड्रॉ करने के लिए कहा. इसके परिणाम चौंकाने वाले थे. यहां एक रिफ्रेंस पिक्चर है कि मैं कैसी दिखती हूं.' स्कूल की महिला टीचर ने तब अपने छात्रों के परिणामों को एक ट्विटर थ्रेड पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी.

बच्चों ने टीचर की बनाई अजीबोगरीब तस्वीर

ट्विटर थ्रेड में, उसने अपने छात्रों के तस्वीर पोस्ट किए और उनके प्रयासों के लिए उनका मूल्यांकन किया. टीचर निशात ने कैप्शन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, 'थोड़ी मजेदार है तस्वीर, लेकिन मुझे इसमें बाल बेहद पसंद आए. इसकी बॉडी मुझे वोदका की बोतल जैसी लुक दे रही है. लेकिन कुल मिलाकर 5/10.' वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने लिखा, 'मैं काफी देर से इस स्केच में अपना सिर मुंडवाने के पीछे की वजह खोज रही हूं. मुझे इसमें उस सपने का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है. हाथ हालांकि बादलों की तरह दिखते हैं, इसलिए 4.5/10'. ऐसे ही उन्होंने तीसरे तस्वीर का मूल्यांकन किया, जो अब काफी वायरल हो रहा है.

Asked first graders to draw a picture of me. The results were hilarious. Here’s a reference picture of how I looked: pic.twitter.com/vhC6bwXIf7 — Nishat (@Nishat64) September 15, 2022

पोस्ट वायरल होने पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

पोस्ट को अब तक 3,281 लाइक और 165 रीट्वीट मिल चुके हैं. ट्विटर यूजर छात्रों के प्रयासों और रचनात्मकता से प्रभावित थे. उनमें से एक ने लिखा, 'बच्चे जितना मैनेज कर सकते थे, उससे कहीं बेहतर इसे पेपर पर खींचा. पिछले साल मैंने अपने भतीजे के लिए एक आम खींचा और मेरी चाची फल को पहचान नहीं पाई.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'यह पोस्ट बेहद ही शानदार है, इसे देखकर मेरा दिन बन गया.'

Massive improvement over the last one. The earrings are so on point. The hair is pretty much on spot. I’ll give it a 9/10 pic.twitter.com/rHfdVn1KZo — Nishat (@Nishat64) September 15, 2022

Patriotic vibes super opposite to the real Nishat. The eye lashes are super on fleek. Don’t know what’s going on with the dress but will give it a 6.5/10 pic.twitter.com/hZVHZOlp68 — Nishat (@Nishat64) September 15, 2022

टीचर-स्टूडेंट का एक और वीडियो भी हो चुका है वायरल

कुछ दिन पहले एक छोटे लड़के का अपने स्कूल टीचर से कक्षा में दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगने का एक प्यारा सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था. वीडियो में लड़का लगातार माफी मांगता रहा और टीचर से वादा करता रहा कि वह अपनी गलती नहीं दोहराएगा. यहां तक कि टीचर के गालों पर किस करते हुए और उनका प्यार वापस पाने की कोशिश करते हुए भी देखा गया.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर