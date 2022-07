Technology Bags: इंटरनेट पर हर रोज बहुत से वीडियोज (Trending Videos) आपको हैरान कर देते होंगे. सोशल मीडिया पर आपके मनोरंजन (Entertainment) का पूरा इंतजाम होता है. ऐसा ही एक वीडियो लोगों को खूब एंटरटेन करने के साथ-साथ कंफ्यूज (Confuse) भी कर रहा है. कहीं भी ट्रैवल करने के लिए आपके पास भी ट्रैवलिंग बैग होते ही होंगे. इसमें आप अपनी जरूरत का सामान रखते हैं और घूमने (Tour And Travel) के लिए निकल पड़ते हैं. लेकिन यकीनन आपने ऐसा बैग कभी नहीं देखा होगा जो खुद ही चलने लगता है.

चकराने लगेगा सिर

इस वीडियो में एक शख्स को एयरपोर्ट (Airport) पर कहीं जाते हुए देखा जा सकता है. इस शख्स के हाथ में एक काले रंग का बैग है. लेकिन आपका सिर तब चकराने लगेगा जब आप इसके पीछे एक वाइन कलर के बैग को देखेंगे. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Travel bag that follows its owner. pic.twitter.com/z02CPBCjZQ

— Figen (@TheFigen) July 24, 2022