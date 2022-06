Deliver Baby On Wedding: शादी के दिन दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, कैंसेल करना पड़ा वेडिंग फंक्शन

Couple Faces Financial Loss On Their Wedding: स्कॉटलैंड में हो रही रेबेका मैकमिलन (Rebecca McMillan) और निक चीथम (Nick Cheetham) की शादी में लगभग 200 मेहमान इकट्ठा हुए थे. लेकिन इन मेहमानों को कहां पता था कि इन्हें शादी (Wedding) देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ेगा. बता दें कि दुल्हन रेबेका प्रेग्नेंट थीं और एक ही महीने बाद उनकी डिलीवरी होनी थी.

कुछ घंटे पहले शुरू हुआ लेबर पेन

शादी के कुछ घंटे पहले ही रेबेका को लेबर पेन (Labor Pain) होना शुरू हो गया. इस कारण कपल को शादी को कैंसिल (Cancel) करना पड़ा. दुल्हन का कहना है कि उनके बेटे (Son) के जन्म ने उनकी शादी के दिन को बेहद खास और यादगार बना दिया है.

5 साल की डेटिंग के बाद लिया शादी का फैसला

इस कपल ने एक दूसरे को लगभग पांच साल तक डेट (Date) किया और फिर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया. रेबेका की डिलीवरी (Delivery) उन्हें बताई गई डेट से एक महीने पहले ही हो गई. 20 जून को इस बच्चे का जन्म (Birth) होना था. लेकिन दुनिया में आने और जाने का समय कोई तय नहीं कर सकता. इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ.

12 लाख का उठाना पड़ा नुकसान

दोनों दूल्हा-दुल्हन भगवान के दिए इस तोहफे से बहुत खुश (Happy) हैं. 'द मिरर' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी कैंसिल करने की वजह से इन्हें 12 लाख रुपये का नुकसान (Loss) भी उठाना पड़ा. आपको बता दें कि न्यूली बॉर्न बेबी का नाम रोरी इयान विलियम चीथम (Rory Ian William Cheetham) रखा गया.

