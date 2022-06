टॉयलेट में बुरी तरह फंसा शख्स, बाहर निकला तो गुस्से में मैनेजर को मारा थप्पड़; देना पड़ा Rs 30,000 का जुर्माना

KFC Customer Punches Manager After Getting Stuck In Toilet: जीवन में सबसे कष्टदायक और निराशाजनक अनुभवों में से एक होता है, पानी या टिश्यू रोल के बिना शौचालय में फंस जाना. ऐसी बात अगर किसी सार्वजनिक स्थान जैसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या किसी सुविधा स्टोर में हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी में बदल सकती है. कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ, जब वह KFC के रेस्टोरेंट में बुरी तरह फंस गया. केएफसी रेस्टोरेंट में 51 वर्षीय केनेथ स्कॉट ने कुछ ऐसा अपने साथ अनुभव किया. जब केनेथ ने शर्मिंदगी महसूस की तो उसने कहीं पर कम्प्लेन नहीं किया, बल्कि सीधे आउटलेट के मैनेजर के पास जाकर उसे घूंसा मार दिया. इसके बाद जो हुआ उसे आप जरूर जानना चाहेंगे.

अचानक टॉयलेट में फंसा शख्स तो हुई ये घटना

यह घटना 23 अप्रैल की है, जब स्कॉट टॉयलेट के लिए गया तो उसकी पत्नी और बेटा फास्ट-फूड आउटलेट पर कतार में खड़े थे. लेकिन जल्द ही, उन्होंने महसूस किया कि टॉयलेट पेपर नहीं था. जब स्कॉट डाइनिंग एरिया में नहीं लौटा, तो उसका बेटा बाथरूम में जाकर पूछने लगा कि वह क्या ऑर्डर करना चाहता है. केनेथ स्कॉट ने कहा कि उन्हें टॉयलेट पेपर चाहिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कॉट बॉथरूम से बाहर आए और फिर शिकायत करने काउंटर पर गए लेकिन 20 मिनट तक इंतजार करते रहे. वकील केविन ब्रैडी के अनुसार, स्कॉट गुस्से में था क्योंकि दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था और डिस्पेंसर में कोई साबुन और टिश्यू नहीं था.

देना पड़ा इतने यूरो का जुर्माना

प्रोसीक्यूटर जेसन स्टार्क के अनुसार, जब मैनेजर ने कहा कि टॉयलेट संतोषजनक स्थिति में है, तो गुस्साए स्कॉट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और सिर के पीछे मुक्का मार दिया. स्कॉट को हमले के लिए गिरफ्तार किया गया था और मुआवजे के रूप में £400 और £320 के जुर्माने का भुगतान (करीब 30 हजार रुपये) करने का आदेश दिया था. शेरिफ कूनर ने स्कॉट को बताया, 'सुनिश्चित करें कि यह आपकी जेब से आए, न कि परिवार के फंड से. यह वास्तव में अकथनीय है कि आपके पिछले अच्छे चरित्र और अच्छे कार्य नैतिकता में से कोई आपके द्वारा किए गए तरीके से कैसे व्यवहार करेगा और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है.'