B.Tech Paani Puri Wali ने बेच-बेचकर खरीद ली THAR, लड़की की मेहनत देख Anand Mahindra भी बने फैन

Girl Street Vendor Video: आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. वो न सिर्फ अपनी बातें शेयर करते हैं, बल्कि हर तरह के मेहनती लोगों, स्टार्टअप्स और अनोखी प्रतिभाओं को भी अपनी पोस्ट्स के ज़रिए सब तक पहुंचाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसी ही लड़की का वीडियो शेयर किया, जो अपनी गोलगप्पे वाली रेहड़ी को महिंद्रा थार (Mahindra Thar) से खींचकर सड़कों पर फेरी लगाती है. ये देखकर आनंद महिंद्रा काफी प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और तापसी की मेहनत और जुनून की सराहना की.

स्ट्रीट वेंडर वाली लड़की का वीडियो मंहिंद्रा ने किया शेयर

नई दिल्ली की रहने वाली युवा स्ट्रीट फूड वेंडर तापसी उपाध्याय के एक वीडियो ब्लॉग को आनंद महिंद्रा ने शेयर किया. महिंद्रा थार को देखकर वह काफी इम्प्रेस हो गए. उन्होंने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑफ-रोड वाहनों का यूज करती है. आनंद महिंद्रा को ये वीडियो इतना अच्छा लगा क्योंकि, उन्होंने अपने शब्दों में इसे पिरोया और लिखा, "ऑफ-रोड गाड़ियां नई राहें खोलती हैं, जहां लोग पहले नहीं जा पाए थे. वो मुश्किल से मुश्किल जगहों तक पहुंचने का साहस देती हैं. और खासकर हम चाहेंगे कि हमारी गाड़ियां लोगों को ऊपर उठने और अपने सपने जीने में मदद करें. बस, इसलिए मुझे ये वीडियो ज़बरदस्त लगा."

What are off-road vehicles meant to do?

Help people go places they haven’t been able to before..

Help people explore the impossible..

And in particular we want OUR cars to help people Rise & live their dreams..

Now you know why I love this video…. pic.twitter.com/s96PU543jT

— anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2024