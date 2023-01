आदिवासियों के एक ग्रुप ने इस अंदाज में मनाया नया साल? IAS ने शेयर किया वीडियो

Tribals Celebration: लोग एक-दूसरे को नए साल 2023 की शुभकामनाएं देते हुए और इसकी खुशी में नाचते हुए दिखाई दिए. पूरी दुनिया में नए साल की धूम मची हुई है. नए साल 2023 की शुरुआत के मौके पर देश के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी कड़ी में आदिवासियों का भी एक नृत्य सामने आया है.

आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य

दरअसल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियां कोटा के आदिवासियों के पारंपरिक संगीत और नृत्य से गूंजती हैं क्योंकि वे अपने स्थानीय त्योहार मनाते हैं. कोटा नीलगिरी के प्राचीन निवासी हैं.

हैशटैग में हैप्पी न्यू ईयर

उन्होंने आगे यह भी लिखा कि उनकी आकर्षक सफेद पोशाक एक असली एहसास देती है और सुंदर नृत्य हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है. इसके अलावा उन्होंने हैशटैग में हैप्पी न्यू ईयर भी लिखा है. यह वीडियो जैसे ही शेयर किया गया जमकर वायरल हो गया.

Beautiful Nilgiri hills reverberate with traditional music & dance of Kota tribals as they celebrate their local festival.Kotas are ancient inhabitants of Nilgiris.Their striking white attire gives a surreal feel & the graceful dance transports us to another world#HappyNewYear pic.twitter.com/FF4wYlfixK

