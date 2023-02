Emotional tattoo: लड़के ने अपने दोनों हाथों पर ऐसा टैटू बनवाया, आपकी आंखें भर आएंगी!

Tribute With Tattoo To Grandparents: आज के जमाने में जब लोग अपने शरीर के किसी अंग में टैटू बनवाते हैं, तो यह काफी मीनिंगफुल टैटू होता है. अपने चहेते स्टार या अपने किसी खास के लिए टैटू लोग बनवाते हैं. लेकिन हाल ही में एक लड़का वायरल हुआ है, जिसने अपने दोनों हाथों में अपनी दादी और नाना के लिए टैटू बनवाया है. उसने टैटू तब बनवाया है जब हाल ही में उन दोनों की मौत हो गई है.

उसने चार तस्वीरें शेयर की हैं

दरअसल, हाल ही में ट्विटर पर इस लड़के ने यह कहानी खुद ही शेयर की है. एक पोस्ट में उसने चार तस्वीरें शेयर की हैं. दो तस्वीरों में उसके दादा और नानी दिख रहे हैं जबकि बाकी दो तस्वीरों में उसके द्वारा बनवाए गए टैटू की तस्वीरें दिखाई गई हैं. पोस्ट में उसने टैटू के बारे में विस्तार से बताया है कि इसका मतलब क्या है.

दादी और नाना को खो दिया

इन सभी तस्वीरों को शेयर करते हुए उसने लिखा कि पिछले साल 9 महीने के अंदर मैंने अपनी दादी और नाना को खो दिया है. मैं जिस तरह से उन्हें याद करना चाहता हूं, आज मैंने उसे स्थायी करवा लिया है. फोटो में मेरी दादी चाय पीते हुए और मेरे नाना बगीचे से इमली छुपाते हुए दिख रहे हैं. असल में यह लड़का बताना चाहता है कि उसकी दादी चाय काफी पीती थीं और नाना को इमली पसंद थी.

हाथ पर दो टैटू बनवा लिए

लड़का दोनों से ही काफी प्यार करता था. ऐसे में दोनों को हमेशा अपने करीब महसूस करने के लिए उसने अपने हाथ पर दो टैटू बनवा लिए. दादी के लिए एक चाय के कप का और नाना के लिए एक शेर का चेहरा बनवा लिया है. जैसे ही यह वायरल हुआ लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे. एक यूजर ने लिखा कि इसे देखकर मेरी आंखें भर आई हैं.

last year, within 9 months i lost my daadi and my naanu. today, i made permanent the ways i’d like to remember them.

my ajji with a strong cup of chaha and my ajoba- cheekily hiding imlis from his garden. pic.twitter.com/v42WedM8DT

— begum (formerly duchess) (@pettyparthy) February 8, 2023