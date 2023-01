एक ही मर्द से एक ही वक्त पर चार बच्चे चाहती हैं ये दो जुड़वा बहनें, पीछे लगाई ऐसी साइंस

Twins Sister Trying To Get Pregnant: जिनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वह उन्हें बेहद ही प्यार से परवरिश करते हैं और कभी-कभी तो जो लोग जुड़वा होते हैं वह भी अपनी आने वाली पीढ़ी जुड़वा ही चाहती है. दुनिया में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे. एक जुड़वा बहनों ने एक ही मर्द से एक वक्त पर चार बच्चों की चाहत रख रही हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे संभव है तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसे क्यों सोचा. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में एक जैसी दिखने वाली जुड़वां बहनें, जो सब कुछ एक साथ करने के लिए जानी जाती है. वह एक जैसे कपड़े पहनने से लेकर एक साथ बाथरूम जाने तक, हर काम एक साथ करती हैं. हालांकि, अब दोनों एक ही समय में गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं.

जुड़वा बहनें प्रेग्नेंसी चाहती हैं सिंक्रोनाइज

ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहने वाली एना और लुसी डेसिनक (Anna and Lucy Decinque) की उम्र 37 साल है और दोनों ही अपनी प्रेग्नेंसी को सिंक्रोनाइज करने की वजह से वायरल हो चुकी हैं. यह जानकर लोगों की हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा. हालांकि, यह एक असामान्य प्रयास है, क्योंकि एक ही शख्स बेन बायरन (Ben Byrne) को ऐसा करना था जो उनके शेयर्ड मंगेतर हैं. जुड़वां पैदा होना किसी के हाथ में नहीं है, यह एक्सपीरियंस बेहद ही अनूठा है. ट्विन्स के पैरेंट्स दोनों को एक जैसा कपड़े पहनाते हैं और अक्सर लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं.

बचपन से ही रहती हैं साथ और करती हैं एक जैसा

एना और लुसी ने बताया कि कैसे वे इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं. एना ने कहा, "जब वह (लुसी) टॉयलेट जाती है, तो मैं उसके साथ जाती हूं; जब वह नहाती है, तो मैं उसके साथ नहाती हूं. आप जुड़वा कहते हैं तो वैसा ही हम भी करते हैं. हम कभी अलग नहीं होते. मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के बिना कुछ कर पाएंगे. हमें अलग होने की बेहद चिंता होती है. हम एक-दूसरे से बंधे हैं." वहीं, लुसी ने कहा, "हमने इंटरनेट से सीखा है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो आप ओव्यूलेट कर रहे होते हैं. हम तीन डिग्री ऊपर हैं. हम ओव्यूलेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल वही हैं."

अन्ना और लुसी ने कहा, "हमने फैसला किया है कि अब हम बच्चे चाहते हैं. हमें गर्भवती होने की कोशिश में कुछ परेशानी हुई, लेकिन हम तैयार हैं. हमारा सपना एक ही समय में एक साथ गर्भवती होना है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ट्विन्स हो."

