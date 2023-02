हमारा भी एक जमाना था..ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहा है? लोग पोस्ट कर रहे ऐसी तस्वीरें

यहीं से यह ट्रेंड शुरू हो गया...

दरअसल, यह बात तो तय है कि ट्विटर पर कब क्या ट्रेंड हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. अचानक कुछ प्रशासनिक अधिकारी ट्विटर पर अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करने लगे और उसका कैप्शन देने लगे कि 'हमारा भी एक जमाना था.' बस यहीं से यह ट्रेंड शुरू हो गया. इसके बाद लोग धड़ाधड़ अपनी तस्वीरें इसी कैप्शन के साथ शेयर करने लगे हैं.

अपनी तस्वीरें जमकर शेयर की

हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि यह ट्रेंड किसने शुरू किया, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ट्रेंड में अपनी तस्वीरें जमकर शेयर की हैं. इसी कड़ी में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवनीश शरण ने भी अपनी एक तस्वीर शेयर की है. जानकारी के मुताबिक उनकी यह तस्वीर तब की है जब वह सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल

इसके अलावा झारखंड सरकार में उच्च पद पर तैनात निशा उरांव ने भी अपनी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है. इस कैप्शन और हैशटैग के साथ कोई अपनी पुरानी तस्वीर को शेयर कर रहा है तो कोई पुरानी यादों को शेयर कर रहा है. अधिकारियों के साथ आम लोग भी अपनी यादों को ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं. फिलहाल कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

हमारा भी एक जमाना था।

1993 after Post Graduation in Mass Communication And Journalism. pic.twitter.com/K2ZkQAGFrT

