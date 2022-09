Bhaya और Uncle बुलाने वाले लड़कियों को UBER ड्राइवर ने चेताया, कंपनी को करना पड़ा ऐसा ट्वीट

Uber Driver Complaint About Girls: जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि महिलाएं ऑटो वालों को भैया या अंकल कहकर बुलाती हैं. ऐसे में कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. अगर किसी कम उम्र के शख्स को अंकल कह दिया तो वह और भी भड़क जाते हैं. ऐसे में लड़के या लड़कियों को सोच-समझकर ही ऐसा कहना चाहिए, क्या पता किस बात पर गुस्सा हो जाए. वहीं, एक UBER ड्राइवर ने इससे छुटकारा पाने के लिए अच्छा आइडिया निकाला. उसने अपनी गाड़ी के अंदर ही सीधे चेतावनी दे दी कि मुझे अंकल या भैया बिल्कुल भी मत बुलाना.

कैब ड्राइवर ने गाड़ी में बैठने वाले लोगों को दी चेतावनी

एक ट्विटर यूजर सोहिनी एम ने कार की सीट की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उबर ड्राइवर द्वारा लगाए गए नोट को दिखाया गया है. कार की आगे वाली सीट के पीछे लगे नोट में लिखा है, 'मुझे भाया और अंकल मत कहो.' ड्राइवर के सेंस ऑफ ह्यूमर ने पूरी तरह से इंटरनेट का दिल जीत लिया है और इसने जल्द ही एक चर्चा शुरू कर दी. जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ड्राइवर के जीनियस आइडिया के लिए उसकी सराहना की, वहीं कुछ इस बात को लेकर असमंजस में थे कि ड्राइवर को कैसे संबोधित किया जाए. क्या उन्हें ड्राइवर को 'बॉस' कहना चाहिए या उन्हें उसके नाम से पुकारना चाहिए. कुछ ने अपना मजाकिया सुझाव भी जोड़ा.

