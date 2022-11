Tea Shop: आखिरी चाय दुकान पर भी UPI Payment, दस हजार फुट की ऊंचाई पर 'डिजिटल इंडिया'

Last Tea Shop Of India: सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले देश की आखिरी चाय की दुकान वायरल हुई थी. इसके बाद वहां के आसपास की कई दुकानें इसी नाम के साथ वायरल हुईं थीं. हालांकि ऐसा कई बार देखा गया कि बॉर्डर के इलाकों में ऐसी तमाम दुकानें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहीं. इसी बीच इससे जुड़ी एक खास तस्वीर सामने आई है.

काउंटर पर यूपीआई बारकोड

दरअसल, देश की आखिरी चाय की दुकान नाम से बनी यह दुकान मणिफद्रपुरी माणा नामक गांव के पास बद्रीनाथ में स्थित है. दुकान पर जो सबसे खास बात देखने को मिल रही है, वो ये है कि इसके काउंटर पर यूपीआई बारकोड रखा हुआ है. यानी दस हजार फुट की ऊंचाई पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. यह डिजिटल भारत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है.

दस हजार फुट की ऊंचाई पर

एक यूजर ने इस दुकान की तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीर में बोर्ड पर लिखा है 'भारत की आखिरी चाय की दुकान' और यूपीआई बारकोड व दुकान के मालिक नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में चाय दुकान के बोर्ड पर यह भी लिखा है 'मणिफद्रपुरी माणा, ब्यास गुफा श्री बद्रीनाथ. इसके बाद इस तस्वीर को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया है.

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में इस दुकान की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है. यह तस्वीर भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के दायरे और पैमाने को दर्शाती है, जय हो. महिंद्रा चेयरमैन का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और ट्विटर यूजर्स इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

As they say, a picture is worth a thousand words. This captures the breathtaking scope and scale of India’s digital payments ecosystem. Jai ho! https://t.co/n6hpWIATS0

— anand mahindra (@anandmahindra) November 4, 2022