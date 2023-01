Video Video: उड़ती फ्लाइट में शख्स ने मंगेतर के सामने पहुंचकर किया ऐसा काम, देखते रह गए बाकी यात्री

Mumbai Flight: किसी को ऐसे वक्त में सरप्राइज देना बड़ी बात होती है , जब वह सोच भी नहीं सकता. शादी के पहले लोग अपनी मंगेतर को तरह-तरह के सरप्राइजेज देते रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर सरप्राइज दिया जाए जिसके बारे में कोई भी सोच तक नहीं सकता. इसकी बात ही अलग होती है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान भरते समय एक शख्स ने अपनी मंगेतर को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा. दिल छू ले लेने वाले इस वीडियो को देखकर लोग जमकर वाहवाही कर रहे हैं. शख्स की मंगेतर यह देखकर अचंभित रह गई कि वह हवाई जहाज के बीच में उसे प्रपोज करने के लिए घुटने के बल बैठ गया.

फ्लाइट में शख्स ने मंगेतर को किया प्रपोज

मुंबई की फ्लाइट पर एक व्यक्ति ने क्रू मेंबर की मदद से अपनी मंगेतर के लिए सरप्राइज का प्लान बनाया. उसका दोस्त केबिन क्रू मेंबर्स में से एक को जानता था. हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि एयर इंडिया के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 2 जनवरी को हुई जब महिला लंदन से हैदराबाद होते हुए मुंबई जा रही थी. उसका मंगेतर उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने मुंबई-हैदराबाद-मुंबई से एक उड़ान बुक की ताकि वह रोमांटिक वेडिंग प्रपोजल की योजना बना सके. उस शख्स ने सरप्राइज देने के लिए प्री-प्लान किया था. अपनी मंगेतर के साथ उसी उड़ान में सवार हुआ, एक बड़े गुलाबी पोस्टर के साथ विमान के गैलरी में आया और फिर उसने प्रपोज कर दिया.

Marriage Proposal Made in Heaven

Love is in the Air

Wedding bells were ringing for a couple onboard an #AirIndia flight to #Mumbai when a man got down on one knee mid-air and proposed to his #fiancee, who was taken aback by the romantic gesture #AirI…https://t.co/ETqzEBzjKH

— rameshkotnana (@rameshkotnana1) January 11, 2023