Viral News: फिल्मों में नजर आ चुके Famous Elephant की Heart Attack से हुई मौत, शोक में डूबे फैंस

नई दिल्ली: लोकप्रिय हाथी (Elephant) मंगलमकुन्नू कर्णन (Mangalamkunnu Karnan) का दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने से मौत हो गई है. यह हाथी कोई आम हाथी नहीं था, यह दक्षिण भारत का बेहद पॉपुलर हाथी था. टस्कर मंगलमकुन्नू कर्णन (Tusker Mangalamkunnu Karnan) त्योहारों की शोभा था. 28 जनवरी 2021 को सुबह 5 बजे इस मशहूर हाथी का निधन हो गया. इस हाथी का अंतिम संस्कार वालयार के जंगल में किया जाएगा.

टस्कर मंगलमकुन्नू कर्ण की उम्र 60 वर्ष थी. इस हाथी ने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं और बड़े पर्दे पर भी नजर आ चुका था. यह हाथी 302 सेंटीमीटर लंबा और विशाल था. इसकी मौत की वायरल खबर (Viral News) सुनते ही फैंस में शोक की लहर दौड़ गई.

टस्कर मंगलमकुन्नू कर्णन (Mangalamkunnu Karnan) को 19991 में वाराणसी (Varanasi) से लाया गया था, जिसके बाद से वह केरल (Kerala) में रह रहा था. टस्कर मंगलमकुन्नू कर्णन के मालिक का नाम मणिसिर्ल हरिदास है. उन्होंने 2000 रु में कर्णन को खरीदा था. टस्कर मंगलमकुन्नू कर्णन केरल के सबसे पॉपुलर हाथियों (Popular Elephant) में से एक था.

60 year old Mangalamkunnu Karnan, a plachyderm who presence in temple festivals made a thousand hearts beat, passed away early morning today, due to age related illness.The elephant brought from Varnasi in 1991, it was known for its firm stand when deity placed on it. #omshanti pic.twitter.com/hIHxSEsAKG

