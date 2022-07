Trending News: शौचालय का गड्ढा खोदते समय मजदूरों के हाथ लगा 133 साल पुराना खजाना, फिर भी नहीं बदली किस्मत

Workers Found Gold Coins: कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें खुदाई के दौरान कोई खजाना या दुर्लभ चीज मिलने का पता चलता है और सामान जिसे मिलता है उसकी किस्मत चमक जाती है. आजकल ऐसी ही एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बस अंतर इतना है कि खजाना मिलने के बाद भी खजाना ढूंढने वाले की किस्मत नहीं बदली है. दरअसल, एक घर में शौचालय बनाने के लिए खुदाई करते समय वहां काम कर रहे मजदूरों के हाथ एक खजाना लग गया. इसके बाद मजदूर इसे लेने के लिए आपस में ही झगड़ने लगे. इसके बाद उन्होंने काम भी पूरा नहीं किया और उसे बीच में ही छोड़कर चले गए. बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई.

यह पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है. यहां के मछलीशहर में एक घर में शौचालय बनाने का काम चल रहा था. इसके लिए मजदूर गड्ढे खोद रहे थे. इस दौरान मजदूरों के हाथ एक तांबे का लोटा लग गया. मजदूरों ने देखा तो लोटे में सोने के सिक्के मिले. इसकी खबर उन्होंने घर के मालिक को नहीं दी. इसके बाद मजदूरों ने पहले तो इसके लिए आपस में लड़ाई की और काम छोड़कर चले गए. अगले दिन वे फिर सिक्कों के लालच में काम पर आए. किसी मजदूर ने घर के मालिक के बेटे को इस बारे में बता दिया. इसके बाद जब उसने मजदूरों से सिक्के मांगे तो उन्होंने उसे एक सिक्का दे दिया.

Gold coins from the #British empire era have been found in Jaunpur district of #UttarPradesh during digging of a toilet pit inside the house of a woman in Kotwali area of the district, police said.

— Deccan Herald (@DeccanHerald) July 18, 2022