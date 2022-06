फटे जूतों से परेशान शख्स ने कर दिया कुछ ऐसा, कहानी पर यकीन कर पाना मुश्किल!

Tired Man Gets Nike Shoes Tattooed On His Feet: एक शख्स अपने जूतों के बार-बार फटने और खरीदने से इतना परेशान हो गया कि उसने खर्चा बचाने के लिए एक परमनेंट तरकीब निकालने का सोचा. इस तरकीब के चलते वो एक दक्षिण अफ्रीकी फेमस टैटू आर्टिस्ट डीन गुंथर (Dean Gunther) से मिला.

जूते की जगह बनाया टैटू

आर्टिस्ट की 10 घंटे की मेहनत के बाद वो अपने क्लाइंट (Client) को खुश करने में कामयाब रहा. दरअसल क्लाइंट की मांग के मुताबिक उसे अपने पैरों पर नाइकी ट्रेनर्स (Nike Trainers) बनवाने थे. शख्स का मानना है कि ऐसा करके वो बार-बार जूतों को लेकर परेशान होने से बच सकता है. इसलिए उसने जूते (Shoes) खरीदने के बजाय जूते का टैटू ही बनवा लिया.

काफी फेमस है टैटू आर्टिस्ट

इससे पहले भी इस टैटू आर्टिस्ट (Tattoo Artist) के काम को लोगों ने काफी पसंद किया था. दरअसल आर्टिस्ट ने एक आदमी के पेट पर ऐसे सिक्स पैक (Six Pack) बनाए थे कि कोई भी उसके असल शरीर को नहीं पहचान पा रहा था. इसका ये काम भी सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हुआ था. गुंथर ने बताया कि पैरों पर वास्तविक जूतों का टैटू बनाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा.

टिकटॉक पर हुआ वायरल

उन्होंने टिकटॉक (TikTok) पर इस काम को शेयर किया. बहुत ही कम समय में आर्टिस्ट के नाइकी के काम ने 10,000 से भी ज्यादा व्यूज (Views) बंटोर लिए. इसे लेकर कई यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया मिल रही है. सभी ने कमेंट्स सेक्शन (Comments Section) में अपनी राय साझा की.

