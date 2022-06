शख्स ने भेजा 'सबसे छोटा' इस्तीफा, बॉस ने जैसे ही खोला तो सामने लिखी थी ऐसी चीज; मच गया बवाल

Short & Sweet Resignation: जब भी आपको किसी अन्य कंपनी से ऑफर मिलता है तो सबसे पहले आप वर्तमान कंपनी में रिजाइन अपने बॉस को भेजते हैं. कुछ लोग तो गूगल पर पता करते हैं कि आखिर रिजाइनिंग के वक्त मेल पर क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजाइनिंग लेटर में कुछ भी लिख देते हैं, जिससे उनका इम्प्रेशन खराब हो जाता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जो बेहद सिंपल और शॉर्ट है. इस रिजाइन लेटर को जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह बेहद ही छोटा रिजाइनिंग लेटर है.

क्या आपने देखा है इतना छोटा रिजाइनिंग लेटर?

एक रिजाइन लेटर ने इंटरनेट पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह छोटा और चौंकाने वाला लेटर है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, जिसे पढ़ा जाए. हालांकि, इस इस्तीफे से इंटरनेट काफी खुश है और इस पर सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बेशक, इस्तीफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. ट्विटर पर मौजूद यूजर्स इस्तीफे की तस्वीरें खूब शेयर कर रहे हैं. तस्वीर को कावेरी ने ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'शॉर्ट एंड स्वीट'. क्या आप सबसे छोटे रिजाइनिंग लेटर को पढ़ना चाहते हैं?

देखें यह ट्वीट:

एम्पलॉई ने अपने रिजाइनिंग लेटर में लिखा, 'डियर सर, सब्जेक्ट: रिजग्नेशन लेटर, बाय बाय सर.' आखिर में उसने अपना साइन किया था. इस वायरल इस्तीफे के बारे में नेटिजन्स ने अपनी-अपनी राय रखी. कुछ यूजर्स ने रिजाइनिंग लेटर देखने के बाद अपने कुछ स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे पिछले हफ्ते एक इस्तीफा मिला, जो और भी छोटा था. यह व्हाट्सएप पर था, जिस दिन उसे अपना वेतन चेक मिला था.'

देखें ट्वीट्स:

I got one last week, which was even shorter. It was on WhatsApp, the day after he got his pay cheque pic.twitter.com/XBFh2onb6l

