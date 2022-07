Viral Video: गर्मी से परेशान हुआ कुत्ता तो चलाया शातिर दिमाग, यूजर्स भी चकरा गए

Dog Lovers Will Love This: सोशल मीडिया पर कुत्तों के वीडियोज की एक अलग ही फैन फॉलोइंग (Fan Following) होती है. कुछ लोगों ने तो अपने पालतू कुत्तों के नाम से भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें वो अपने कुत्तों की तस्वीरें या वीडियोज पोस्ट (Post) करते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. आप सब जानते ही हैं कि भयंकर गर्मी से ना केवल इंसान बल्कि जानवर (Animals) भी काफी परेशान हैं. ऐसे में इस कुत्ते ने गर्मी से बचने के लिए गजब का आइडिया निकाला है, जिसे जानकर आप भी मुस्कुराने लग जाएंगे.

मासूम शक्ल से हो जाएगा प्यार

इस वीडियो में एक मासूम से कुत्ते (Innocent Dog) को देखा जा सकता है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि मुझे कोई ऐसा दिखाओ जो तुम्हारे घर में मुफ्त में रहता हो और वीडियो में कैमरा (Camera) मासूम से कुत्ते की तरफ है. इसकी शक्ल देखते ही लोगों को कुत्ते से प्यार होने लगेगा. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

गर्मी से बचने की तरकीब

कुत्ते को बड़ी ही शांति से फ्रिज (Refrigerator) के अंदर बैठे हुए देखा जा सकता है. ऐसा लग रहा है जैसे कि कुत्ते को गर्मी लग रही थी और उसने गर्मी से बचने के लिए ये जुगाड़ निकाला. कमेंट सेक्शन (Comment Section) में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हार्ट वाले इमोजी भेजे. कुत्ते की मालकिन उसे फ्रिज से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर निकलने से इनकार (Refuse) कर देता है.

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया गया है. अब तक इसे 14 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं बल्कि 5 लाख से भी ज्यादा लोगों (Social Media Users) ने वीडियो को लाइक किया है और दो हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो पर कमेंट भी किया है. लोगों को ये डॉगी खूब पसंद आया.

