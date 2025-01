आमतौर पर लोग राष्‍ट्रपति-उपराष्‍ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने, उनसे हाथ मिलाने, बात करने के लिए लोग लालायित रहते हैं. इतना ही नहीं सांसद-विधायक, नेता भी उनसे करीबी बढ़ाने की फिराक में रहते हैं. लेकिन अमेरिका में राष्‍ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सांसदों के शपथ ग्रहण में एक अजीब घटना देखने को मिली. अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेता डेब फिशर को कमला हैरिस ने सीनेटर बनने की बधाई देने के लिए हाथ मिलाया. इसके बाद कमला ने उनके पति से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्‍होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना नए सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में हुई.

शर्मिंदा हुईं कमला हैरिस

अमेरिका में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को होने वाले शपथ समारोह से पहले शुक्रवार को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस कार्यक्रम में रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर डेब फिशर के पति ने कमला हैरिस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. वीडियो में देख सकते हैं कि सीनेटर डेब फिशर के पति ब्रूस फिशर अपनी पत्नी के पीछे खड़े हैं. उन्‍होंने एक हाथ में बीयर की केन और दूसरे हाथ में उन्होंने बाइबल थाम रखी है. जब कमला हैरिस उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती हैं तो ब्रूस हाथ नहीं मिलाते हैं. यहां तक कि बुरी तरह कमला हैरिस की बधाई की अनदेखी कर देते हैं. उल्‍टे अपना हाथ पेंट की जेब में डाल लेते हैं. ब्रूस की इस हरकत से कमला हैरिस शर्मिंदा होकर अजीब रिएक्शन देती हैं.

The husband of a Republican senator just refused to shake hands or make eye contact with Vice President Harris.

The level of class you can expect from MAGA. pic.twitter.com/hTarflIqlw

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) January 6, 2025