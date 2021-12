शख्स ने प्याज डालकर बनाई 'जलेबी चाट', देखकर गुस्साए लोग; बोले- आए हाय, जी खट्टा हो गया

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन नया ट्रेंड बन गया है. वायरल होने की चाहत में कुछ लोग ऐसा फूड तैयार करते हैं, जो हमारे पसंदीदा डिशेज को ही खराब कर देते हैं. जबकि इनमें से कुछ फ्यूजन फूड्स सच में काफी दिलचस्प हैं, वहीं कुछ तो बहुत ही अजीबोगरीब, जो फूड लवर्स के गुस्से को बढ़ा देते हैं. काली इडली, चॉकलेट मैगी और रसगुल्ला चाट के बाद, एक और अजीबगरीब डिश ऐड हुआ है, जिसे देखने के बाद लोग नाक-मुंह सिकोड़ रहे हैं.

वायरल होने वाले इस अनोखे डिश के वीडियो में एक शख्स ने जलेबी के साथ प्याज, दही, पापड़ी मिलाकर चाट तैयार किया. लोगों ने इस डिश का नाम 'जलेबी चाट' (Jalebi Chaat) रखा, लेकिन इसका स्वाद चखने की हिम्मत किसमें है? इसे देखने के बाद लोगों में खूब गुस्सा फूटा, क्योंकि मीठी जबेली का नाम लेते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. हालांकि, अब इस डिश को देखने के बाद लोग इसे भी जरूर याद करेंगे.

Aaj Friday ki khushi me sabko mere taraf se Jalebi Chaat... pic.twitter.com/MwNWHTiTBW

ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद से, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस तस्वीर को देखने के बाद लोग अजीबोगरीब रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक बनाया, तो कुछ ने मीम्स भी शेयर किया. बहुत से लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने यह जानने की कोशिश की कि 'पकवान का स्वाद कैसा है.' ट्विटर पर मयूर सेजपाल नाम के अकाउंट द्वारा इस तस्वीर को शेयर किया गया है. ट्वीट के कैप्शन में लिखा, 'आज फ्राइडे की खुशी में सबको मेरी तरफ से जलेबी चाट.' इस कैप्शन के साथ हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया गया. एक यूजर ने लिखा, 'आए हाय जी खट्टा हो गया.'

Why why why bhagwaan mai ne kyaa paap kiyaa bhagwaan...

— JinnaPutraTontiChorYadav Formerly lavnasur Kejru (@lavnasura) December 17, 2021