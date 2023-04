Whatsapp Chat Viral: मीटिंग में बिजी था बेटा, मां ने किया मैसेज तो दिया जवाब- सॉरी मम्मी, कोई जरूरी काम? और फिर

आईएएस बनने के लिए दिव्यांग ने किया ऐसा काम

यह कहानी एक विशेष व्यक्ति की है, जो दिव्यांग होने के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार है. महाराष्ट्र के नागपुर जिले का निवासी सूरज की कहानी को एक फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने दिखलाई. उसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह कैसे दिव्यांग साइकिल पर बैठकर 15-15 रुपये में समोसे बेच रहा है. उसका सपना है कि वह एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ऊंची उड़ान के लिए उसने अभी से ही मेहनत शुरू कर दी. जैसे ही फूड ब्लॉगर ने उससे पूछा कि वह दिव्यांग होकर भी ऐसी मेहनत क्यों कर रहा है तो वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगा, जो ऑनलाइन वायरल हो गया.

