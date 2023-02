डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त हरे रंग का ही क्यों पहनते हैं कपड़ा? 100 साल पहले हुआ था ऐसा

Doctor In Green Clothes: हम में से अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार किसी न किसी कारण से अस्पताल तो जरूर गए होंगे. आपने देखा होगा कि सर्जरी से ठीक पहले डॉक्टर हरे रंग (Why do doctors wear green clothes) के कपड़े में तैयार हो जाते हैं और हम सभी ने कम से कम एक बार सोचा है: केवल हरा ही क्यों, कोई अन्य रंग क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? आइए जानते हैं.

आखिर डॉक्टर क्यों पहनते हैं हरे रंग का कपड़ा

आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप रोशनी से भरी जगह से अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं और हरे या नीले रंग के संपर्क में आते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं. ऑपरेशन रूम में डॉक्टर भी इसी चीज से गुजरते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Quora पर एक सोशल मीडिया यूजर ने ऐसे कई सवालों का जवाब दिया. शख्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.

किस वजह से डॉक्टर पहनते हैं ऐसा कपड़ा

उन्होंने कहा कि हरे और नीले रंग प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर लाल रंग के विपरीत होते हैं; और ऑपरेशन के दौरान सर्जन का ध्यान ज्यादातर लाल रंग पर ही रहता है. कपड़े का हरा और नीला रंग न केवल एक सर्जन की देखने की क्षमता को बढ़ाता है बल्कि उसे लाल रंग के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सर्जरी के दौरान हरा कपड़ा आंखों को थोड़ा आराम देता है. बीएलके सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल दिल्ली में काम करने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ दीपक नैन ने आयुर्वेद में सर्जरी के दौरान हरे रंग के इस्तेमाल के बारे में लिखा है. इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है.

सौ साल से भी ज्यादा है इसका पुराना इतिहास

सर्जरी के दौरान डॉक्टर अक्सर नीली और सफेद ड्रेस भी पहनते हैं. इस पर खून के धब्बे भूरे रंग के दिखाई देने के कारण हरे रंग को प्राथमिकता दी जाती है. डॉक्टरों ने लंबे समय तक नीले या हरे रंग का ड्रेस पहना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है. पहले के जमाने में डॉक्टर और अस्पताल के सभी कर्मचारी सफेद ड्रेस पहना करते थे, लेकिन एक डॉक्टर ने 1914 में इसे बदलकर हरा कर दिया था. तब से यह पहनावा पॉपुलर हो गया. आजकल कुछ डॉक्टर नीले रंग के भी कपड़े पहनते हैं.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे