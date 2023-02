Three Blades Fan: भारत के सीलिंग फैन में तीन ब्लेड जबकि अमेरिका में चार, ऐसा क्यों? मिल गया जवाब

Why there are only 3 blades in a ceiling fan: सर्दियां बीत रही हैं और गर्मियों का मौसम आ रहा है. जब गर्मी बढ़ने लगती हैं, तब उससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. भीषण गर्मी में पंखा आपको राहत देता है. क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर पंखों में सिर्फ तीन ब्लड ही (Why do fans have three blades) क्यों लगाए जाते हैं. देश में आप ज्यादातर जगहों पर चले जाइए, पंखे में तीन ब्लेड ही दिखेंगे. बता दें कि पंखे में तीन ब्लेड होने के पीछे एक बड़ा साइंस काम करता है. साइंस कहता है कि पंखे में जितने ज्यादा ब्लेड होंगे, पंखा उतना कम हवा देगा इसलिए ज्यादातर गर्म प्रदेशों में तीन ब्लड वाले पंखों का इस्तेमाल किया जाता है. भारत में गर्मी ज्यादा होती है. इसी वजह से यहां आपको ज्यादातर जगहों पर तीन ब्लेड वाले पंखे नजर आते हैं.

इन देशों में होते हैं 4 ब्लेड वाले पंखे

ठंडे प्रदेशों में पंखे को एग्जॉस्ट के तौर पर ज्यादा यूज किया जाता है और इन एग्जॉस्ट में चार ब्लेड होते हैं. इनका इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए किया जाता है. यहां कम हवा की जरूरत होती है इसलिए अमेरिका और यूरोपीयन कंट्रीज में अगर पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनमें 4 ब्लेड वाले पंखे ही होते हैं.

जान लीजिए इसके पीछे का साइंस

साइंस कहता है कि मोटर की कैपसिटी के हिसाब से पंखे में जितने कम ब्लेड होंगे, वह उतनी ज्यादा हवा देगा इसीलिए 3 ब्लेड वाले पंखे 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में ज्यादा हवा देता है. पंखे की मोटर पर ब्लड के लोड की वजह से ऐसा होता है. विदेशों में यूज होने वाले टेबल फैन में भी चार ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए इनकी हवा भी कम होती है. जब मोटर पर लोड बढ़ता है, तब मोटर धीमी गति से चलता है और हवा कम आती है और जब लोड कम होता है तब हवा ज्यादा तेज आती है.

