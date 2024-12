बीवी ने मांगी गुजारा भत्ता, पति ने दिए 80 हजार की चिल्लर: कोर्ट में मचा हडकंप

Coimbatore Additional Family Court: तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसने अदालत को भी हैरानी में डाल दिया. ये घटना एडिशनल फैमिली कोर्ट की है, जहां तलाक के मामले में अदालत ने एक शख्स को 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. लेकिन शख्स ने आदेश का पालन करते हुए 80 हजार रुपये के एक और दो के सिक्के लेकर कोर्ट पहुंचकर सबको चौंका दिया. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

20 झोलों में भरे 80 हजार रुपये के सिक्के लेकर पहुंचा ृकोर्ट

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी गाड़ी से 20 झोलों में भरे 80 हजार रुपये के सिक्के उतारता नजर आ रहा है. कोर्ट में इतने सारे सिक्के देखकर जज ने नाराजगी जताई और शख्स को नोटों में गुजारा भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया. इसके बाद व्यक्ति ने नोटों के रूप में रुपये जमा किए. अदालत ने उसे बाकी के 1 लाख 20 हजार रुपये भी जल्द जमा करने का आदेश दिया. यह मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है.

सिक्का लेने मना किया जज

कोयंबटूर का 37 वर्षीय टैक्सी चालक और टैक्सी का मालिक भी है, अपनी पत्नी के साथ तलाक के मामले में अदालत का सामना कर रहा था. बीते एक साल से चल रहे इस केस में अदालत ने उसे 2 लाख रुपये का गुजारा भत्ता पत्नी को देने का आदेश दिया. इसके बाद शख्स ने 80 हजार रुपये 1 और 2 रुपये के सिक्कों में जमा किए और 20 झोलों में भरकर अदालत पहुंच गया. सिक्कों की इतनी बड़ी मात्रा देखकर अदालत के जज और अन्य लोग भी हैरान रह गए. हालांकि अदालत ने सिक्कों की इतनी बड़ी मात्रा को देखकर उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यक्ति को 80 हजार रुपये नोटों में जमा करने का निर्देश दिया. इसके बाद व्यक्ति ने 80 हजार रुपये के नोट अदालत में जमा किए. अदालत ने बाकी के 1 लाख 20 हजार रुपये भी जल्द से जल्द जमा करने का आदेश दिया है.

