Trending: लापरवाही की भी हद है! खुद के साथ-साथ छोटे बच्चों की जान को भी लगाया दांव पर, देखें वीडियो

Viral On Internet: कई बार लोग खुद ही सड़क पर हादसों को न्योता देते नजर आते हैं. कभी सड़क पर तेज स्पीड से वाहनों (Vehicles) को दौड़ाना, कभी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना तो कभी सावधानी न बरतना, इन सभी परिस्थितियों में हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसी ही महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसने अपने साथ-साथ अपने बच्चों की जान को भी खतरे (Life In Danger) में डाल दिया.

रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला कार ड्राइव (Drive) कर रही है और उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी कार में बैठे हैं. तभी महिला को स्टंट करने की सूझती है जिसकी वजह से महिला अपने बच्चों समेत ही एक लोहे के गेट से टकरा जाती है. इसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Why would you do this with 2 kids? pic.twitter.com/MkuKf8LVDj

— Idiots Nearly Dying (@IdiotsNearlydyi) September 15, 2022