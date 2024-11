सड़क पार करते वक्त महिला ने की लापरवाही, आफत में आ गई जान, रोंगटे खड़े कर देने वाला Video

Accident Viral Video: दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक बुरा हादसा हो गया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर फिर से वायरल हो गया. वीडियो में महिला सड़क पार करते वक्त उसने खड़ी हुई बस पर ध्यान नहीं दिया और बस का ड्राइवर भी महिला को देख नहीं पाया और तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा दी. रूह कंपा देने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि बस उस महिला के ऊपर से ही गुजर गई और यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि महिला गाड़ी को भांपे बिना ही सड़क पार करने की कोशिश करने लगी.

सीसीटीवी फुटेज का वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान सपना यादव के रूप में हुई. महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी. वह पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क की रहने वाली थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी. कुछ ही सेकेंड के वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आपको समझना एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे एक महिला की जान चली गई. सड़क पार करते वक्त अगर आप छोटी सी चीज को इग्नोर करेंगे तो मौत का सामना करना पड़ सकता है. वीडियो को देखने के बाद सैकड़ों लोगों की रूह कांप गई.

