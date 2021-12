बॉस ने नौकरी से निकाला तो कर्मचारी ने फूंक डाली पूरी बिल्डिंग, अंदर मौजूद थे 200 लोग

Ajab Gajab News: कई बार कर्मचारियों की छोटी सी गलती पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है. ऐसा करना एक बॉस को भारी पड़ गया, क्योंकि गुस्से में आकर नौकरी से निकाले गए कर्मचारी ने पूरी बिल्डिंग में ही आग लगा दी. घटना रूस के टोमस्क की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें नौकरी से निकाले जाने के बाद एक कर्मचारी ऐसा भड़का कि उसने पूरे सुपरस्टोर को ही फूंक डाला.

डेली मेल की खबर के अनुसार, कर्मचारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बेचने के लिए रखे गए सामानों का प्राइस टैग गलत लगा दिया था. इस बात से बॉस गुस्से में आ गया था और सबके सामने उसको खरी-खोटी सुनाई थी. इसके बाद कर्मचारी को सीधे नौकरी से निकाल दिया. इस बात पर कर्मचारी भड़क गया और उसने पूरे सुपरस्टोर में आग लगा दी. घटना 21 दिसंबर की है.

रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय कर्मचारी ने सुपरस्टोर में आग लगाई, उस समय 200 से ज्यादा लोग अंदर काम कर रहे थे. गनीमत यह रही कि इन सभी लोगों को आग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. खबर के अनुसार, बॉस बात-बात पर उस कर्मचारी के काम में नुक्स निकालता था. इससे एलेक्जेंडर हमेशा दु:खी रहता था. जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन बॉस ने एलेक्जेंडर को सबसे सामने काफी ज्यादा फटकार लगाई थी. देखें वीडियो-

Huge #fire breaks inside one of the shopping malls in the #Russian city of #Tomsk, part of the roof #collapsed, according to the Ministry of Emergency Situations.#shopping #mall #Russia pic.twitter.com/ywlDkbqK5y

