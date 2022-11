Zomato से आए खाने को खाकर बीमार हुआ कस्टमर, रिव्यू में लिखी ऐसी चीज कि करना पड़ा डिलीट

Zomato Removes Negative Review: आपको बता दें कि इन दिनों Zomato को गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की एक निवासी ने अपनी रिव्यू का एक स्क्रीनशॉट ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप द्वारा हटा दिया गया था. ट्विटर पर दिशा सांघवी ने दावा किया कि कोरमंगला के एक रेस्टॉरेंट का खाना खाने के बाद उन्हें गंभीर रूप से फूड प्वाइजनिंग का सामना करना पड़ा था. बाद में उसने भोजनालय में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में एक ईमानदार समीक्षा लिखी थी. अपने अनुभव को साझा करते हुए, दिशा ने उल्लेख किया कि वह एकमात्र व्यक्ति नहीं थीं, जो खाने के बाद स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रही थीं.

खाना खाकर बीमार होने पर किया रिव्यू

रिव्यू के दौरान दिशा ने यह नोटिस किया कि कई अन्य लोगों ने भी खाने को लेकर शिकायत की थी और पिछले कुछ महीनों में इसी तरह का अनुभव हुआ था. हालांकि, उसके रिव्यू को हटाने पर मिले ईमेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'जोमैटो ने इसका हवाला देते हुए रिव्यू को हटा दिया है.' दिशा ने यह भी लिखा, 'हाल ही में कोरमंगला के एक रेस्तरां में गए थे, जहां मेरे सहयोगी और मेरे साथ फूड प्वाइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया था. मैंने जोमैटो पर एक रिव्यू लिखा और ऐसा करते हुए पाया कि पिछले कुछ महीनों में कई लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ है. Zomato ने इसका हवाला देते हुए समीक्षा को हटा दिया.'

A recent visit to a restaurant in Koramangala, B'lore left my colleague and me with a severe case of food poisoning. I wrote a review on @zomato and while doing so, found that many people had a similar experience in the last few months. Zomato took down the review citing thispic.twitter.com/O3V1lbpzN9

