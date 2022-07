Blasphemy: दुकान के QR कोड में नजर आया 'अल्लाह का अपमान', फिर कट्टरपंथियों ने किया कुछ ऐसा..

Blasphemy in Pakistan: इन दिनों ईशनिंदा के मामलों में तेजी देखी गई है. यह तेजी सिर्फ भारत में नहीं देखी गई बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे कई केस सामने आते हैं. हाल ही में कराची से कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा बाजारों में तोड़फोड़ और आगजनी का केस सामने आया. बता दें कि पाकिस्तान के बरेलवी मुसलमानों की भीड़ सैमसंग कंपनी के एक बिलबोर्ड पर बने क्यूआर कोड (QR Code) से नाराज हो गई.

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी समूह ने क्यूआर कोड को 'ईशनिंदक' करार दिया और आरोप लगाया कि यह 'अल्लाह का अपमान है'. ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्मादी भीड़ को मोबाइल दुकानों में तोड़फोड़ और नारेबाजी करते देखा जा सकता है.

वाई-फाई डिवाइस देख आगबबूला हो गए लोग

कराची पुलिस के मुताबिक प्रीडी पुलिस स्टेशन के SHO को सुबह 11 बजे के आसपास सूचना मिली कि स्टार सिटी मॉल में एक 'वाईफाई डिवाइस' लगाया गया है, जो कथित तौर पर पवित्र पैगंबर (पीबीयूएच) के खिलाफ टिप्पणी करता है.

गुस्साई भीड़ ने मचाया बवाल

This is real life, ladies and gentlemen:

Islamist extremists from Barelvi extremist group TLP are destroying Samsung billboards in Karachi city for introducing a QR code that is allegedly blasphemous. #Pakistan pic.twitter.com/lzxk4KSY2j

— FJ (@Natsecjeff) July 1, 2022