China Ban: भारत से विवाद के बाद इस बात पर अमेरिका-चीन में ठनी, जवाबी कार्रवाई में लिया ये बड़ा एक्शन

China Ban On US Nationals: पड़ोसी देशों से चीन (China) का सीमा विवाद जाहिर है. भारत समेत 14 देशों से चीन का सीमा विवाद है. इस बीच चीन, अमेरिका (US) से भिड़ गया है और जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अमेरिकी नागरिकों को बैन कर दिया है. चीनी सरकार ने कहा कि तिब्बत में ह्यूमन राइट्स के हनन के नाम पर अमेरिका की तरफ से लिए गए एक्शन के जवाब में उनके देश ने 2 अमेरिकी नागरिकों पर बैन लगा दिया है. ड्रैगन के इस कदम के बाद चीन-अमेरिका तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन को लेकर एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं. चीन की इस कार्रवाई पर अमेरिका कैसे रिएक्शन देता है ये देखने वाली बात होगी.

चीन में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार

बता दें कि चीन में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ ड्रैगन के व्यवहार को लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देश विरोध जताते रहे हैं. इस बीच, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि टॉड स्टीन और माइलेस यू मौचुन सहित उनकी फैमिली के करीबी सदस्यों के चीन में एंट्री पर बैन रहेगा.

चीन ने अमेरिका के खिलाफ उठाया ये कदम

चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि चीन में बैन किए गए इन दो अमेरिकी नागरिकों की संपत्ति भी सीज कर ली जाएगी. इसके अलावा उनको चीन के अंदर किसी भी नागरिक या संगठन से संपर्क से रोक दिया जाएगा.

अमेरिका पर चीन का आरोप

नोटिस के मुताबिक, अमेरिका की तरफ से तिब्बत ह्यूमन राइट्स मुद्दे की आड़ में चीन के 2 नागरिकों पर बैन लगाने के जवाब में यह कार्रवाई की गई है. हालांकि, किसी भी पक्ष ने तुरंत इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

गौरतलब है कि अमेरिका ने साल 2016 से 2021 तक चीन में अधिकारी रहे वू यिंगजी और साल 2018 से इलाके के पुलिस चीफ झांग होंगबो पर 9 दिसंबर को बैन लगा दिया था. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुद प्रतिबंधों की घोषणा की थी.

अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारे इस एक्शन का उद्देश्य तिब्बत के स्वायत्त इलाके में धार्मिक अल्पसंख्यक ग्रुप के सदस्यों को चीन द्वारा गलत तरीके से हिरासत में लेने और उन्हें प्रताड़ना देने के अपराधों को रोकना है.

(इनपुट- भाषा)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं