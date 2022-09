China: 6,000 से अधिक घरेलू, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, रेल सेवाएं भी निलंबित, कारण कोई नहीं जानता

Beijing News: चीन को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे तरह-तरह के दावों के बीच यह जानकारी सामने आई है कि देश में 60% उड़ानें रोक दी गई हैं और रेल सेवा भी निलंबित कर दी गई है. हालांकि चीन सरकार की ओर से भी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है. यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर गर्म है कि चीनी सेना तख्ता पलट की साजिश रच रही है.

The Casulers ने शनिवार को ट्वीट किया, ‘बीजिंग हवाई अड्डे ने 6,000 से अधिक घरेलू उड़ानें और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दीं. साथ ही, हाई-स्पीड रेल द्वारा बेचे जाने वाले सभी टिकटों को निलंबित कर दिया गया है और रेल को अगली सूचना तक पूरी तरह से रोक दिया गया है.’

#Beijing Airport canceled more than 6,000 domestic flights and international flights. Also, all tickets sold by the high-speed rail are suspended, and the rail is completely stopped until further notice. #XiJinping #China #ChinaMilitaryCoup pic.twitter.com/SBgFccyUZd

चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर ज़ेंग द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करने के बाद इस तरह की रिपोर्टें सामने आईं. जेंग ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ‘पीएलए सैन्य वाहन 22 सितंबर को बीजिंग की ओर जाते हुए. बीजिंग के पास हुआनलाई काउंटी से शुरू होकर हेबेई प्रांत के झांगजियाकौ शहर तक यह पूरा काफिला 80 KM तक लंबा है.’

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 23, 2022