Flying Car: उड़ने वाली कार को जल्द लगेंगे 'पंख', चीन में हुआ फ्लाइंग कार का टेस्ट, 230 kmph तक है रफ्तार

Flying Car Testing in China: अभी तक आपने उड़ने वाली कार के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसे हकीकत में नहीं देखा होगा. ऑटोमोबाइल यानी कि कार के उड़ने की बात अभी दावों और किताबों तक ही सीमित है, इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका है. हालांकि इसे लेकर तमाम रिसर्च चल रहे हैं. कई खोज इसके काफी करीब तक पहुंच भी चुके हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में आपको यह हकीकत नजर आए.

इस तकनीक का किया गया है इस्तेमाल

चीनी स्टेट न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सिचुआन प्रांत के चेंगदू में दक्षिण-पश्चिम जियाओतोंग विश्वविद्यालय के चीनी शोधकर्ताओं ने पिछले हफ्ते इस तरह की कार का परीक्षण किया. ये कार हवा में उड़ती है. यह कंडक्टर रेल से 35 मिलीमीटर ऊपर तैरने के लिए मैग्नेट का उपयोग करती है. इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए वाहन में मैग्नेटिक लेविटेशन (मैग्लेव) तकनीक को रखा गया है.

A #maglev vehicle technology test saw a 2.8-tonne car float 35 millimeters above the road and run on a highway in #Jiangsu, east China. A permanent magnet array was installed for levitation. pic.twitter.com/7vWc8TvJpn

