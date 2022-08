China में इतिहास रचेंगे Xi Jinping, माओ के बाद बनेंगे सबसे ताकतवर नेता, मिल सकती है ये बड़ी जिम्मेदारी!

Xi Jinping to get another term: अधिवेशन में देशभर से 2,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक नई आधिकारिक टीम को अपनी मंजूरी देंगे. ज्यादातर शीर्ष पदाधिकारी या तो रिटायर हो जाएंगे या हर पांच साल पर होने वाले पार्टी के अधिवेशन में नए पद हासिल करेंगे.