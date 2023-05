PAK में फैली अराजकता के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार, दिल्ली पुलिस ने दिया तगड़ा जवाब

पाक एक्ट्रेस का ट्वीट और दिल्ली पुलिस का जवाब



शिनवारी ने ट्वीट किया, 'कोई भी दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन लिंक को जानता है? मुझे भारतीय पीएम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है जो मेरे देश पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं. यदि भारतीय अदालतें स्वतंत्र हैं (जैसा कि वे दावा करते हैं) तो मुझे यकीन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुझे न्याय दिलाएगा.'

Anyone knows the online link of Delhi Police ? I have to file a complain against Indian Pm & Indian Intelligence Agency RAW who are spreading chaos and terrorism in my country Pakistan. If the Indian courts are free (As they claims) then I am sure Indian Supreme Court will…

जवाब में दिल्ली पुलिस ने सहर शिनवारी पर तंज कसा. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, 'पाकिस्तान हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. लेकिन, जानना चाहेंगे कि जब आपके देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो आप ट्वीट कैसे कर रही हैं!'

We are afraid we still do not have jurisdiction in Pakistan.

But, would like to know how come you are tweeting when the internet has been shut down in your country! https://t.co/lnUCf8tY59

— Delhi Police (@DelhiPolice) May 9, 2023