पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा: ‘अपने’ ही लूटते हैं महिलाओं की अस्मत, बाप-बेटी का रिश्ता कलंकित

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की महिलाएं (Pakistani Women) ‘अपनों’ के बीच ही सुरक्षित नहीं हैं. इमरान खान (Imran Khan) के ‘नया पाकिस्तान’ में होने वालीं बलात्कार (Rape) की 82% घटनाओं में अपराधी परिवार का सदस्य ही होता है. यह दावा पाकिस्तानी सांसद शंदना गुलजार खान (Shandana Gulzar Khan) ने किया है.

खान के मुताबिक, बलात्कार के ज्यादातर मामलों में पीड़िता के बाप, भाई, दादा और चाचा जैसे परिवार के सदस्य शामिल होते हैं. एक टीवी शो में ‘वार ऑन रेप’ (War on Rape -WAR) ग्रुप के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश महिलाओं को उनके अपने ही बलात्कार का शिकार बनाते हैं.

Really hope that the holier than thou who hate when feminists take to the streets can listen to a PTI representative saying this. This is the society women live in Pakistan.

— Tooba Syed (@Tooba_Sd) September 15, 2020