Pakistan Economy: बदहाल पाकिस्तान में 10 रुपये के नोट पर बवाल, बस कंडक्टर ने प्रोफेसर को जमकर पीटा

Pakistan Economic Crisis: आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों आईएमएफ (IMF) के आगे घुटने टेकने को मजबूर है. मौजूदा समय में पाकिस्तान की जनता एक-एक पैसे की मोहताज में रखी है और इसी पैसे को लेकर पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है. पाकिस्तान में ₹10 के नोट को लेकर एक बस कंडक्टर प्रोफेसर से भीड़ गया. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई होने लगी. इस दौरान प्रोफेसर को बस ड्राइवर और कंडक्टर ने जमकर पीटा और उसका खून बहने लगा.

जानिए क्या है पूरा मामला

प्रोफेसर डॉ आतिफ पाकिस्तान की दाऊद यूनिर्वसिटी के पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में पढ़ाते हैं. डॉ आतिफ को एक बस कंडक्टर ने जमकर पीट दिया क्योंकि वह उसे ₹10 का पुराना नोट दे रहे थे. डॉ आतिफ रेड बस सर्विस में सफर कर रहे थे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बस कंडक्टर प्रोफेसर को बार-बार नोट बदलने के लिए कह रहा था क्योंकि यह 10 रुपये का पुराना नोट था लेकिन प्रोफेसर ने कंडक्टर की बात नहीं मानी.

Check out CCTV what really happened in Red line Bus...

University professor beaten by Conductor of Red line Bus near Clifton.#karachi #Sindh #SindhGovt @sharjeelinam pic.twitter.com/C0yktIjYJF

— Salman Lodhi (@Salmanlodhi_85) February 7, 2023