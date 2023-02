Pakistan Crisis: क्या नोटबंदी के बाद कमजोर हुआ पाकिस्तानी रुपया, जानें पर्दे के पीछे की हकीकत

Pakistan Crisis: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है. वहां महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों को दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है. पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट आया हुआ है. पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है. वहीं डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान के रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है. पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि वहां पर एक डॉलर की कीमत 276.58 पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गई है.

पाकिस्तान की आर्थिक स्थित को लेकर आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने 18 जनवरी का एक चार्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस चार्ट के जरिये आप देख सकते हैं कि भारत में नोटबंदी (Demonetisation) के समय में पाकिस्तानी रुपया मजबूत स्थिति में था. हालांकि तब भी पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये की तुलना में कमजोर ही था. वहीं नोटबंदी के बाद से भारतीय रुपया पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया है.

Pls look at this really interesting chart on the performance of the Pakistani Rupee vis-a-vis INR pre- and post Demonetisation. Slope is decreasing till Nov 2016 when Demonetisation occurred. After that, slope is consistently positive, ie depreciation wrt INR!!?? pic.twitter.com/nVFlQtgETW

— Dr. Krishnamurthy Subramanian (@SubramanianKri) February 3, 2023