SCO Summit 2022: एससीओ समिट में पाक पीएम शहबाज से हुई ये बड़ी गलती, अब हर तरफ उड़ रहा मजाक, अमेरिकी कॉमेडियन ने कह दी ये बड़ी बात

Shehbaz Sharif Funny moment in SCO Summit: पिछले दिनों उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन (एससीओ) का आयोजन किया गया. यह सम्मेलन कई मायनों में खास था औऱ इसकी चर्चा दुनियाभर में हुई. दरअसल, लंबे समय बाद रूस, भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुख मिलने वाले थे. इसके अलावा यूक्रेन से युद्ध के बाद पहली बार ऐसा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन आमने-सामने एक दूसरे से मिल रहे थे. इस सम्मेलन में पाकिस्तान और अन्य देशों ने भी भाग लिया.

कई कोशिशों के बाद भी नहीं लगा पाए थे हेडफोन

हमेशा की तरह यहां भी पाकिस्तान की काफी फजीहत हुई. इस बार ये फजीहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक गलती की वजह से हुई. हुआ यूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हेडफोन लगाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने कई बार हेडफोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए. एक बार तो हेडफोन नीचे भी गिर गया. बाद में एक स्टाफ की मदद से हेडफोन लगाया गया. उनकी इस हरकत पर पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जबकि सभा में मौजूद दूसरे लोगों की भी हंसी छूट गई. सोशल मीडिया पर भी इसका खूब मजाक बना.

अमेरिकी हास्य अभिनेता ने भी ली मौज

यही नहीं, अब इस घटना को लेकर दूसरे भी मजाक बना रहे हैं. अमेरिकी हास्य अभिनेता जिमी फॉलन ने एक कार्यक्रम में इस वीडियो का रेफ्रेंस लेते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनाड़ीपन का जमकर मजाक उड़ाया. शरीफ के इस वायरल वीडियो को दिखाने के बाद जिमी फॉलन ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘यह आदमी 220 मिलियन लोगों का नेता है.’

This CrimeMinister is a constant embarrassment for Pakistan. Even President Putin had to eventually just laugh at this clumsy man. Pathetic. This is what conspirators wanted? To have by design a politician who would not only be a crook but also a pathetic apology for a PM? pic.twitter.com/mmEhLY7RZg

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) September 15, 2022