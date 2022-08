Viral video: दुबई में क्यों हो रही इस पाकिस्तानी लड़के की तारीफ? क्राउन प्रिंस ने खुद किया फोन

Pakistani delivery rider video: अच्छा काम को कभी न कभी तो सराहना मिलती ही है क्योंकि वह हमेशा ही अच्छी नियत के साथ किया जाता है. ऐसा ही एक वीडियो पिछले दिनों दुबई से वायरल हुई था जिसमें एक डिलीवरी बॉय को बीच सड़क पर पड़ी ईंटें हटाकर किनारे रखते हुए देखा गया था. इस वीडियो की UAE प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी तारीफ की थी और इस लड़के से मिलने की इच्छा जताई थी. अब उस वीडियो में दिख रहे लड़के की पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल गफूर अब्दुल हकीम के तौर पर हुई है.

छोटे से काम ने दिलाई शोहरत

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई क्राउन प्रिंस ने फोन करके पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल गफूर को हैरत में डाल दिया. पूरे यूएई से लेकर पाकिस्तान तक इस शख्स की चर्चा है क्योंकि इसने मानवता की रक्षा के लिए एक छोटा सा काम किया लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा गया था. इस शख्स ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि मुल्क के क्राउन प्रिंस को भी प्रभावित किया और उन्होंने फोन कर के गफूर से जल्द मुलाकात करने का वादा किया है.

दरअसल कुछ दिन पहले गफूर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक सड़क पर बीच में पड़ी हुईं ईंटें उठाकर साइड में रखता नजर आया था. इस वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए क्राउन प्रिंस ने लिखा, 'दुबई में इस नेक काम की तारीफ की जाना चाहिए, क्या कोई मुझे इस शख्स तक पहुंचा सकता है.' इसके बाद क्राउन प्रिंस ने खुद ही अपडेट देते हुए गफूर की पहचान जाहिर की थी और बताया था कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक है.

फोन कर क्राउन प्रिंस ने की तारीफ

इसके बाद प्रिंस ने गफूर को फोन कर उनके इस काम की तारीफ की. गफूर ने इस कॉल के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि क्राउन प्रिंस मुझे कॉल कर रहे हैं. साथ ही उसने बताया कि क्राउन प्रिंस अभी मुल्क से बाहर हैं और उन्होंने वापस आते ही मुझसे मिलने का वादा किया है. अपने काम के बारे में गफूर ने कहा कि मुझे सड़क से ईंट हटाते बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम कर रहा हूं. मैंने तो सिर्फ वाहनों को हादसे से बचाने के मकसद से उन्हें किनारे किया था, इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया जो बाद में वायरल हो गया.

