भारतीय जैसे ही बना Twitter का CEO, पाकिस्तान का उड़ने लगा मजाक; Funny memes हुए वायरल

इस्लामाबाद: जब से ट्विटर (Twitter) की कमान भारतीय के हाथ में गई है, तब से सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान (India & Pakistan) की तुलना वाले पोस्ट जमकर शेयर किए जा रहे हैं. इन पोस्ट में एक तरफ दुनिया की दिग्गज कंपनियों की कमान संभालने वाले भारतीय हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के आका. खास बात ये है कि इस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वालों में उसके अपने भी शामिल हैं.

हाल ही में भारत के पराग अग्रवाल (Parag Agarwal) को ट्विटर के सीईओ के रूप में चुना गया है. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इमरान खान (Imran Khan) के ‘नए पाकिस्तान’ की जमकर खिंचाई हो रही है. बता दें कि सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल और सत्य नडेला जैसी हस्तियों ने जहां अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है. वहीं, पाकिस्तान अपने आतंकियों की वजह से पहचाना जाता है. उसके कई आतंकियों से पूरी दुनिया परिचित है. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं.

पाकिस्तान खुद भी इसे समझते हैं और यही वजह है कि अपने मुल्क की इस ‘उपलब्धि’ पर पाकिस्तानी पत्रकार नाइला इनायत ने अनोखे अंदाज में तंज कसा है. उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के कुछ ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है. भारत की ओर से इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का नाम शामिल है.

