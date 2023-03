India-China relation: चीन में तेजी से बढ़ रही है PM मोदी की लोकप्रियता, इस 'महान' नाम से पुकारते हैं लोग

How is India seen in China: चीनी पत्रकार म्यू चुनशान (Mu Chunshan) ने कहा कि मैं करीब 20 साल से अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीनी लोगों (इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले) के लिए किसी विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है. मोदी का उपनाम अन्य सभी से ऊपर है. निश्चित रूप से उन्होंने चीनी जनमत पर एक छाप छोड़ी है.