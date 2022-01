इमरान की पूर्व पत्नी पर चलाई गईं ताबड़तोड़ गोलियां...सवाल- ‘यही है नया पाकिस्तान’?

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान (Imran Khan) की पूर्व पत्नी रेहम खान (Reham Khan) पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया. शादी समारोह से लौट रहीं रेहम की कार पर राजधानी इस्लामाबाद में गोलियां चलाई (Gun Attack) गईं. इस हमले में वह बाल-बाल बच गईं. सोमवार को रेहम ने खुद सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी देते हुए इमरान खान की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने खान से पूछा कि क्या यही उनका ‘नया पाकिस्तान’ है?

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, हमले के बारे में जानकारी देते हुए इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान (Reham Khan) ने बताया, ‘मैं अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी. तभी बाइक पर आए दो लोगों ने पहले मेरी गाड़ी पर फायरिंग की. बाद में गन पॉइंट्स पर कार को रोक लिया. मैं दूसरी गाड़ी से घर पहुंची. ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है? कायरों, ठगों और लालचियों के देश में आपका स्वागत है’.

I choose to live & die like the average Pakistani in Pakistan. Whether it was a cowardly targeted attack or just the state of lawlessness on the main highway of the twin cities…this so called government should be held accountable for it! For my homeland I can take a bullet! https://t.co/d3J5mj8xVc

