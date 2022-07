Reham Khan Wedding: इमरान की Ex-Wife रेहम खान करेंगी तीसरी शादी? किया ज्योतिष की भविष्यवाणी का खुलासा

Reham Khan May Get Married For Third Time: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पूर्व पत्नी और ब्रिटिश-पाकिस्तानी पत्रकार रेहम खान (Reham Khan) जल्द ही तीसरी शादी (Reham Khan's Third Wedding) कर सकती हैं. ऐसा रेहम खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा. जब रेहम खान से पूछा गया कि क्या वो तीसरी शादी करने वाली हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो भी सकता है. रेहम खान ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें एक ज्योतिषी (Astrologer) ने बताया है कि उनकी हथेली में शादी की तीन रेखाएं हैं. इसलिए ये मुमकिन है कि उनकी तीसरी शादी हो. बता दें कि रेहम खान बेहद खूबसूरत हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर उनकी चर्चा होती रहती है.

तीसरी शादी करने वाली हैं रेहम खान?

जियो न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेहम खान ने एक टीवी शो में अपनी तीसरी शादी के बारे में बात की. इस टीवी शो में एस्ट्रोलॉजर Samiah Khan भी आई हुई थीं.

साल 2022 के आखिर में मिल सकती है गुड न्यूज़!

शो के दौरान एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि लोगों को रेहम खान की तीसरी शादी की खबर जल्द मिल सकती है. रेहम खान 20 दिसंबर, 2022 के बाद तीसरी शादी कर सकती हैं. गौरतलब है कि लोगों ने जब ये बात सुनीं तो वो हैरान रह गए.

रेहम खान ने किया ये खुलासा

इसके बाद टीवी शो के एक अन्य गेस्ट ने रेहम खान से पूछा कि क्या वो सच में तीसरी शादी करने की योजना बना रही हैं? इसका जवाब देते हुए रेहम खान ने कहा कि ऐसा हो भी सकता है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने आगे कहा कि उनको एक बार एक ज्योतिषी ने बताया था कि उनकी हथेली में शादी की तीन रेखाएं हैं.

